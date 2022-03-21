شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يدعم الأهلي فى موقعة الحسم أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، لمباراة الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتعرض محمد هاني للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز بالدوري، وغاب عن المشاركة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بسبب تلك الإصابة، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة فى مباراة المريخ السوداني لتجدد الإصابة مرة أخرى.

ويخوض الاهلي بعد فترة توقف الدوري مباراة الهلال السوداني الحاسمة يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز أوالتعادل من أجل التأهل لدور الثمانية فى بطولة أفريقيا.

ويحتاج محمد هاني 10 أيام للتعافى من إصابته الأخيرة ويخوض اللاعب برنامج تأهيلي خلال فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب مباراة المريخ السوداني التى أقيمت الجمعة الماضية وفاز فيها الأهلي 3_1.

وحصل الأهلي على راحة 8 أيام من التدريبات ويخوض خلالها هاني برنامج تأهيلي ، وطالب الجهاز الطبي للأهلي هاني بضرورة الالتزام بأداء البرنامج التأهيلي بشكل منتظم طوال إجازة فريقه في الفترة الحالية، لتحديد موقفه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب الانتهاء من الأجندة الدولية وعودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل.

وغاب محمد هاني عن قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي السنغال؛ بسبب تجدد إصابته، حيث كان من ضمن خيارات الجهاز الفني للفراعنة، ولكن الإصابة حرمته من الالتحاق بمعسكر المنتخب.