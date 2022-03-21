شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جائزة الأفضل من رابطة النقاد الرياضيين للزميلين حازم صلاح ورضا صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الزميلان حازم صلاح ورضا صلاح جائزة التفوق الصحفي المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين خلال الحفل السنوى للرابطة الذى أقيم أمس بمدينة الشيخ زايد.

وفاز حازم صلاح، الناقد الرياضى ورئيس قسم الرياضة العالمية باليوم السابع، بالمركز الأول عن مقال بعنوان "غياب الاحتراف الحقيقي عن استنساخ تجربة محمد صلاح"، كما فاز رضا صلاح الكاتب الصحفى باليوم السابع بجائزة التفوق الصحفى السنوية عن الأعمال التى تم نشرها خلال 2021 فى شعبة المقال الصحفي أيضاً، بعدما حصد المركز الثاني عن مقاله بعنوان "الأهلي والزمالك والاتهامات بالتفويت".

كما تم تكريم الخليج 365 وتسلم درع التكريم عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذى حصد لقب أفضل لاعب بالموسم الماضى، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.



جائزة التفوق الصحفى



حازم صلاح يتسلم الجائزة



حازم صلاح