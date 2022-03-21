حكم إنجليزي سابق يشبه صلاح بمارادونا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شبه الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت، النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بالعديد من اللاعبين الذين امتلكوا مهارات مميزة على مر تاريخ كرة القدم، أبرزهم الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.



وقال الحكم الإنجليزي السابق في تصريحات لموقع فوتبول إنسايدر: "صلاح يتعرض للعرقلة باستمرار، لكنه يمتلك القدرة المذهلة التي تجعله يمتلك القوة والتوازن لاستمرار الهجمة".

وتابع: "عندما كنت أحكم للاعبين مثل مارادونا وبلاتيني وكل هؤلاء، كان عليك ألا تطلق الصافرة، وإلا ستكون أحمقاً إذا استمر اللاعب في هجمته ولديه الكرة وعطلته بالصافرة".

وختم هاكيت حديثه، قائلاً: "يمكنك أن تستعد لاحتساب خطأ لمحمد صلاح وفجأة تجد الكرة في الشباك أنه لاعب جيد للغاية، لذلك الإحصائيات التي يتحدث عنها يورجن كلوب في حالة محمد صلاح تكون غير دقيقة فاللاعب يمتلك القدرة دائماً على التحكم بالكرة".

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أشار في تصريحات من قبل إلى أن صلاح هو أقل لاعب حصولاً على أخطاء لصالحه من جانب الحكام، مطالباً باحتساب الأخطاء التي تُرتكب ضد النجم المصري.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب بلاده مصر في مواجهتي السنغال المقبلتين، بالمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.