قبل مواجهة المنتخب أمام السنغال .. محمد صلاح ينضم للفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سبب عدم مشاركة محمد صلاح، هداف الفريق، في مباراة نوتنجهام فورست أمس الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا بهدف دون رد على حساب نوتنجهام ليعبر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أوقعته القرعة في مواجهة مثيرة أمام مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الذي انطلق أمس، في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهتي السنغال.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «شعر صلاح بألم في قدمه مرة أخرى، بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة برايتون.. الإصابة ليست كبيرة، ولكن كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه إذا كان لديه القليل من الألم».

وأضاف: «كان من الواضح أننا لن نستخدم ساديو ماني أمام نوتنجهام بسبب الصدام القوي الذي ينتظره في تصفيات كأس العالم مع السنغال بعد أيام».

وأتم: «لم يكن صلاح متاحا للمشاركة أمام نوتنجهام مثل باقي المصابين، ماني فقط الذي استبعد من أجل الراحة».

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».