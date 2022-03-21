شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف للرجال يتقدم للمركز السادس عالميًا فى التنصيف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب سلاح السيف للرجال من المركز الثامن إلى المركز السادس عالميًا فى التنصيف الدولى الجديد الصادر اليوم بعد انتهاء كأس العالم بالمجر. وجاء المنتخب المصري في المركز السادس برصيد 225 نقطة.

ويتصدر التصنيف المنتخب الكورى برصيد 392 نقطة، يليه فى المركز الثانى المنتخب الإيطالي برصيد 324 نقطة، ثم فى المركز الثالث المنتخب الألماني برصيد 296 نقطة.

وحقق منتخبنا الوطني فى سلاح السيف العديد من الإنجازات الدولية، أبرزها حصوله على المركز الخامس بأولمبياد طوكيو الماضية.

وحصل المنتخب على المركز التاسع بكأس العالم الأخيرة.

وجاء مشوار المنتخب الوطني في البطولة كالتالي: تأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي مباشرةً ثم خسر من منتخب رومانيا بنتيجة 45-41، ثم واجه الفريق المصري منتخب هونج كونج وفاز بنتيجة 45- 28، وبعدها تغلب منتخبنا الوطني على منتخب جورجيا بنتيجة 45-39، وأخيرًا احرز المنتخب المركز التاسع بعد فوزه على المكانيات اليابانية بنتيجة 45-37.

وضمت قائمة الفريق المصري كلا من: محمد عامر، وزياد السيسي، وأدهم معتز، ومدحت معتز.