شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن خماسة يبدأ التأهيل من شد العضلة الضامة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجزائرى محمد بن خماسة، لاعب النادى الاسماعيلى ، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له في التدريبات، ويرغب الجهاز الطبي فى استغلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز اللاعب فنياً وبدنياً حتى يكون جاهزا لتسجيل مشاركته الأولى بقميص الدراويش.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش قبل أن يتعرض للإصابة الفترة الأخيرة.

وطالب حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، الجهاز الإداري بقيادة أشرف عبد الكريم بتنظيم 6 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية.

يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين فى أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية، والعمل على تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته عصر أمس علي ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 72 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري العام.

جدير بالذكر أن البطولة المحلية توقفت بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجارى ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.