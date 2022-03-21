شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على تذكرتي يكشف موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد السحار، المشرف على شركة تذكرتي، عن موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مباراة مصر والسنغال التى تجمع المنتخبين مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والذى يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

وقال السحار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، متبقى تذاكر فى الطرح الثالث ولكن نتوقع أن تنتهى اليوم بنسبة 90%، وطرحنا التذاكر على 3 مراحل وقدمنا بالأمس الطرح الثالث والأخير بعد نفاذ التذاكر، ونتمنى أن يحقق المنتخب حلم الوصول لكأس العالم، وكل مرحلة تنتهي بنفاذ التذاكر التي يتم طرحها وليس بموعد محدد.

وأضاف السحار، "الإقبال كان قوياً على تذاكر المباراة، وكل طرح استغرق يومين على أقصى تقدير قبل نفاذ التذاكر، اعتمدنا نفس الفان آي دي لكل مشجع الذي تم تسجيله في وقت سابق، ولكن يتم تحديثه فقط ببيانات لقاحات كورونا، الآن نحاول توعية الجماهير بكيفية التقديم على الموقع وشراء التذاكر أون لاين، لحماية الجماهير من السوق السوداء وهناك توعية وفيديوهات قدمتها شركة تذكرتي لشرح كل الخطوات حتى شراء التذكرة.

واختتم: كل الدرجات كان عليها إقبال من المشجعين في مباراة مصر والسنغال، أحياناً يكون هناك ضغط كبير على الموقع من الجماهير ونسعى لحل أي مشكلات حتى لا تجد الجماهير صعوبة ولم نواجه مشاكل كبيرة.