شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتزع لقب أقوى خط دفاع فى الأندية المصرية المشاركة ببطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع النادي المصري لقب أقوى خط دفاع بين الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء الكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا، ويمثل مصر كل من: الأهلي والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمصرى فى كأس الكونفدرالية.

ولم تستقبل شباك النادي المصري في دور المجموعات سوى هدف وحيد كان أمام أوتوهو الكونغولي خارج الديار، واستهل المصرى مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي في الجولة الثانية بالإسكندرية، والخسارة أمام أوتوهو بهدف نظيف بالكونغو، ثم الفوز عليه بالإٍسكندرية بهدف نظيف، وأخيراً الفوز على القطن بهدفين نظيفين.

بينما استقبلت شباك بيراميدز 3 أهداف، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة، ثم الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا، والفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة، قبل أن يتعادل مع الصفاقسي في تونس بنتيجة 1/1، وأخيراً خسر أمام أهلي طرابلس بنتيجة 1/0.

أما الأهلي فاستقبلت شباكه 5 أهداف، واستهل الأهلي مشوار المجموعات بالتعادل سلبياً مع الهلال السوداني، ثم الهزيمة في القاهرة أمام صن داونز بهدف نظيف، والفوز على المريخ بنتيجة 3/2، ثم الخسارة في جنوب أفريقيا أما صن داونز بهدف نظيف، والفوز على المريخ بنتيجة 3/1.

كما استقبلت شباك الزمالك 6 أهداف، وبدأ الفريق الأبيض مشواره في دور المجموعات بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، ثم التعادل مع ساجرادا خارج الديار سلبياً، والهزيمة من الوداد في المغرب بنتيجة 3/1، والهزيمة مجدداً في العودة أمام الوداد بنتيجة 1/0، وأخيراً التعادل سلبياً مع بترو أتليتكو.