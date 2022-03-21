شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر لوالدته: "عمرى ما كنت بتاع لقطة وأنا من غيرك مسواش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة مطولة إلى والدته احتفاءً بها فى عيد الأم، وكتب عبد القادر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "أنا حابب أقول كلمتين في حق الست اللي ربتني وخلتني راجل قبل أى حاجة الحمد لله وصدقونى أى نجاح البني آدم بيبقى فيه بتكون الأم هى السبب الأول والرئيسي فيه والله يا جماعة الدعوة منها بتغير مسار حياتك ".

وأضاف عبد القادر، "أنا بقولها يا امي الغاليه ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك واشوفك دايما مبسوطه وسعيده ومتشوفيش هم وحزن وضيقه في حياتك تاني خالص واكيد انا زعلتك في اوقات كتير بس خليكي متاكدة اني عمري ما كان قلبي قاسي وانك عندي اغلي من اي حاجه فعلا".

واصل: "يا رب تفضلي ساندانا في الدنيا دي بدعاكي اللي من غيرها منسواش والحمدلله عمري ما كنت بتاع لقطة ولا كلمتين بقولهم وقت اي حدث او مناسبه علشان ابان اني جميل وبار والجو ده انتي عارفه انتي عندي ايه واني من غيرك مسواش ربع ساغ مش جنيه فا ربنا يطولنا في عمرك اللهم امين".

واختتم عبد القادر: أي حد أمه متوفية ربنا يرحم امهات المسلمين جميعا ودايما اعرفوا انها في مكان احسن بكتير اوي.