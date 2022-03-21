شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون معروضون على الزمالك.. والإدارة تنتظر قرار فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك بالميركاتو الصيفى المقبل، حيث ينتظر مسئولو الزمالك رفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق الكروى الأول بنهاية الموسم الجارى، حتى تتمكن الإدارة من تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة وضخ دماء جديدة بالفريق تعيد التوازن والقوة.

وأصبح هناك أكثر من لاعب معروضون على طاولة مسئولى القلعة البيضاء لحسم الموقف النهائى من ضمهم، بعد إبداء البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى رايه النهائى فى تلك الصفقات.

ودخل ضمن الصفقات المعروض على نادى الزمالك ناصر ماهر ماهجم وصانع ألعاب البنك الأهلى، خاصة بعدما أبدى اللاعب ترحيبه باللعب فى أى نادٍ بالفترة المقبلة، كما أن الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري من ضمن المعروضين على الفريق الأبيض.

كما تم عرض الليبى حمدو الهونى لاعب خط الوسط الهجومى لفريق الترجى التونسى، بخلاف رمضان صبحى الذي يعد أبرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وعرض على نادى الزمالك أيضًا التعاقد مع محمد حمدى ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز، ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الإسماعيلى وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين، إلا أن إدارة الزمالك لم تحسم الأمر فى أى صفقة جديدة لحين موافقة فيريرا.