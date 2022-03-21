شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة استعداداً للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب لاستئناف تدريباته، اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة التي منحها محمد عودة مدرب الفريق للاعبين خلال الفترة الماضية، عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضي بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد الفوز على الجونة هو أول انتصار رسمي لذئاب الجبل فى مسابقة الدوري العام تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق في يناير الماضي، خلفاً لعماد النحاس الذي رحل عن المقاولون لتراجع النتائج.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض المقاولون 13 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات في الدور التمهيدي بهدف نظيف سجله أحمد علي مهاجم الفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 14 أبريل المقبل بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.