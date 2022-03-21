شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلن تعافيه من فيروس كورونا وعودته للشاشة فى مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى سيف زاهر تعافيه من فيروس كورونا وعودته لممارسة عمله الإعلامى بشكل طبيعى خلال الأيام المقبلة، وقال سيف زاهر فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم،" تعرضت للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية، وأخبرنى الأطباء أن اللقاح يساهم فى تخفيف حدة الإصابة بالفيروس اللعين، وأطالب كل المصريين بتناول اللقاح".

وأضاف سيف زاهر، "تعافيت الحمد لله من كورونا وجاءت مسحتى سلبية، وسأعود لعملى الخميس المقبل، وسأكون متواجد فى الاستوديو التحليلى لمباراة مصر والسنغال المقرر لها الجمعة المقبل".

وعن مباراة السنغال قال سيف زاهر، "مباراة صعبة للغاية، لا يستطيع أحد التنبؤ بنتيجتها إلا مع نهاية صافرة الحكم فى المباراتين، وأتوقع أن كيروش لن يجرى تغييرات عديدة فى تشكيل الفراعنة فى هاتين المباراتين".