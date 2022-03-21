شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدافع العراقى سعد ناطق صفقة الأهلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان وليد المرشدي، وكيل أعمال المدافع العراقي سعد ناطق لاعب نادي الشرطة العراقي، حقيقة مفاوضات النادى الأهلي مع اللاعب سعد ناطق خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب بدر بانون اللاعب المغربي الذى يغيب بسبب مضاعفات كورونا".

وقال المرشدى، إن اللاعب تم عرضه على أمير توفيق مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء، ولم يتم حسم موقفه حتى الآن، سواء بالموافقة على الدخول فى مفاوضات لضمه رسميا أو بصرف النظر عنه .

نرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن اللاعب

- يبلغ من العمر 32 عاما ، حيث انه مواليد 1990

- يلعب في مركز الدفاع تبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو

- شارك في 41 مباراة حتى الان مع الأندية التي لعب لها في مختلف البطولات

- شارك فى 20 مباراة ظهر فيها مع فريق العربى الرياضى

- شارك 10 مباريات في الدورى العراقى مع فريق الشرطة

- توج بأربع بطولات في مسيرته حتى الآن منها 3 مع فريق القوة الجوية و بطولة مع الشرطة العراقى.