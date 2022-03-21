شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يحتفل بعيد الأم بصورة مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو جبل، حارس عرين منتخب مصر، على الاحتفال بعيد الأم مع والدته ونشر صورة لهما معا عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، يظهر فيها برفقة والدته، وعلق قائلا، "عيد ميلاد سعيد"، وأرفقها بايموجى قلب أحمر ورمز للكرة الأرضية.



محمد ابو جبل على انستجرام

وكان قد أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال، وجاء ثنائي حراس المرمى الشناوى وأبو جبل على رأس الاختيارات وأحدهما بدأ البطولة الأخيرة فى أمم أفريقيا بشكل ممتاز والثانى أنهى البطولة بشكل مثالي، كل ذلك جعل الجميع يتساءل، من يحرس عرين منتخب مصر فى مباراتى السنغال المقبلتين فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما 25 و29 مارس المقبل؟.



محمد ابو جبل

قدم الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا مرمى منتخب مصر مستويات متميزة للغاية فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت مؤخرا بالكاميرون، ولعب منتخب مصر المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

محمد الشناوى بدأ البطولة كحارس أساسى وقدم مستوى رائعا للغاية، قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل الذى تمسك بالفرصة وقدم مستوى مميزا للغاية وكان من أبرز أسباب صعود الفراعنة إلى المباراة النهائية للبطولة، ونال إشادة الجميع وحصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة النهائية للبطولة.