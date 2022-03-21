شكرا لقرائتكم خبر عن 31 دولة تشارك فى بطولة أفريقيا للدراجات بشرم الشيخ.. واكتمال وصول الفرق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا لدراجات الطريق، برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، من كافة الترتيبات والأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري، بمشاركة 31 دولة.

وتوافدت بعثات عدد كبير من الدول المشاركة فى الوصول إلى القاهرة ويكتمل غدا وصول باقي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، وكانت أغلب الدول المشاركة قد وصلت إلى شرم، فى مقدمتها جنوب أفريقيا والمغرب الجزائر وإريتريا وإثيوبيا وبنين وبوروندي وموريشيوس.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة الاجتماع الفني الخاص بالبطولة مساء الغد، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وإدارييها والحكام، حيث سيتم شرح نظام وقواعد البطولة للمشاركين خلال الاجتماع وتسجيل أسماء اللاعبين المشاركين بمنافسات البطولة.

وأكد الدكتور وجيه عزام أن اللجنة المنظمة أنهت كافة التجهيزات الخاصة بإقامة البطولة، سواء في الإقامة أو الانتقالات وإعداد الحكام الدوليين، وفقا لخطة العمل التي تم إقرارها منذ إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذى قدمته وزارة الشباب والرياضة ومختلف أجهزة الدولة لإنجاح تنظيم البطولة، فى ظل نجاح مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مؤخرًا.

وأضاف عزام أن لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد للمشاركة في بطولة أفريقيا لدراجات الطريق، مؤكدا تفاؤله بتحقيق لاعبي المنتخب نتائج جيدة في البطولة وحصد العديد من الميداليات لتضاف إلى رصيد منتخب مصر للدراجات.