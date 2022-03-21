شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يؤدى وصلة تدريبات بدنية فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، خلال أدائه وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، وذلك فى ظل حصول الفريق الأحمر على إجازة بسبب التوقف لخوض المنتخب الوطني مباراتي الدور الفاصل أمام السنغال فى المحطة الأخيرة للتأهل لكأس العالم.

وتحوّل ثنائي الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر إلى لغز كبير لدى جماهير القلعة الحمراء، بسبب تراجع مستوى الثنائى خلال الفترة الماضية بشكل اضح، ورغم مشاركة الشحات وطاهر مع الأهلي الفترة الماضية بشكل مُنتظم، سواء فى التشكيل الأساسي أو ضمن كتيبة البدلاء، إلا أنهما يقدمان عروضاً متواضعة.

فى مباريات الأهلي الأخيرة، اعتاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تغيير ثابت بنزول الشحات وطاهر محمد طاهر لكن هذا التغيير فى الغالب لا يؤتى بثماره، خاصة فى المباريات الكبرى طوال الفترة الماضية.