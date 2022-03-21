شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من الأهلي لـ ديانج بعد "هوجة" عروض الصيف من أوروبا والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسولو النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بعدم الالتفات لعروض الاحتراف التى يتحدث عنها السماسرة أو وسائل الإعلام فى مصر والخارج.

وطالب مسئولو الأهلي ديانج بالتركيز مع الفريق حتى يواصل مستواه الجيد، وشددوا له على أهمية الاهتمام بالعروض الرسمية، وأن يتم دراستها فى التوقيت المناسب مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الأهلي للاعب المالي أن النادى لا يقف فى طريق احترافه، وسيُدرس أى عرض رسمى يصل النادى وسيتم اتخاذ القرار الأنسب للاعب والأهلي.

وارتبط اسم ديانج خلال الفترة الماضية بعدة عروض من أندية أوروبية، منها أستون فيلا الإنجليزي وفينورد الهولندى وجالطة سراى التركي وعروض أخرى فى أوروبا والخليج.

من ناحية أخرى، تسلم النادي الأهلي 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بالإمارات، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة فى مونديال الأندية، ومليون جنيه أخرى للتأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار بعد الحصول على الميدالية البرونزية.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2021، ولكن اعتماداً على النسخ السابقة، يحصل كل فريق تأهل لنصف النهائي على مليونى دولار، فيما يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

فيما يجنى أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار، ونصف مليون دولار على التوالى، فيما يبلغ إجمالى الجوائز 16.5 مليون دولار.

ونجح الأهلي في حصد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.