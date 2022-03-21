شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يكشف دور قمة الزمالك فى منع احترافه بالبريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم عن الأسباب التى عطلت انتقال عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر إلى الدوري الإنجليزي، وروى القناص كواليس تسبب إحدى مباريات القمة أمام الزمالك فى فشله فى الاحتراف.

وقال متعب، إنه تلقى عرضا من بريستول سيتي الانجليزي لكنه اشترط خوض مباراة القمة أمام الزمالك، على أن يوقع العقود فى اليوم التالى، لكن الفريق الإنجلييزي رفض، وتم فشل الصفقة، مؤكداً أن مباراة الزمالك وقتها كانت مهمة جدا، والأهلي ليه فضل كبير عليّ ومقدرش أتركه".

وعن تجربته الاحترافية فى اتحاد جدة السعودي، قال إنها كانت تجربة ناجحة والدليل حصد لقب الدوري السعودي.

وأشار إلى أن أن تجربته مع ستاندر لييج البلجيكي، باءت بالفشل، وكان قرار خاطئا من البداية الانضمام لهذا الفريق بسبب شكواه من إصابة.