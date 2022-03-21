شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى.. كيروش للاعبى المنتخب قبل لقاء السنغال: لا مجال للأسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة قوية إلى اللاعبين، وذلك استعدادًا لمباراة السنغال في ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، وكتب كيروش عبر حسابه على تويتر: "يا رفاق، بدأ العد التنازلي، الانطلاق الأخير ووقت الإنجاز. لقد سرنا طريقا طويلا وصعبا للوصول لتلك الفرصة المستحقة، نعرف التحدي الذي سنواجهه، لا مجال للأسف أو الانتظار للغد. مع الشجاعة، وعمل الفريق الذكي، والفخر، يمكننا الطيران ولا شيء سيكون مستحيلا".

وأضاف مدرب الفراعنة: "علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب، بروعة وبشجاعة، وجعل كل الأمور ممكنة. نعتمد عليكم ونثق بكم، حظا جيدا يا رفاق".



كيروش

ويجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة طبية خاصة بكورونا على لاعبي المنتخب المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة، اليوم تباعًا، استعدادًا لمباراتي السنغال المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتكتمل اليوم، الاثنين، القوة الضاربة لمنتخب مصر بوصول الخماسي المحترف "محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومصطفي محمد ومحمود تريزيجيه" لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي السنغال يومى 25 و 29 مارس الجاري فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.