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فى عيد الأم.. مشاهير الكرة يرفعون شعار "الست دى أمى".. صور

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القاهرة - سامية سيد - من أعظم المنح والهدايا التى يحصل عليها أي شخص هى أم ترعاه وتهتم به، منذ طفولته إلى أن يصبح رجلا ناضجا، ورغم أن أغلب نجوم كرة القدم نشأوا فى ظروف صعبة شهدت افتقادهم للعديد من الأمور، حتى الضرورية منها، فإنهم عوضوا ذلك بوجود أمهاتهم بجوارهم.

لاعب كرة القدم أو نجم كرة القدم شأنه كشأن غيره ممن رعته أمه وتفقدت أحواله، قد تكون هى الحضن الدافئ الذى يأويه، تزوده بالمشاعر الخاصة التى تمنحه القوة والسكينة، وقد تعارضه فى قراراته، وتؤيده فى أخرى.

تزخر الملاعب المصرية بنجوم تتهافت عليهم الملايين حباً فى أخلاقهم ومهاراتهم وإبداعاتهم فى المستطيل الأخضر، وتبقى هناك واحدة فقط تحمل همهم وتضحى لأجلهم وينسب لها الفضل فى وصولهم لهذه المكانة، الأم التى ربت وسهرت وضحت ورفعت يدها للمولى عز وجل داعية أن يمنح ابنها ما حرم منه الآخرون، لذا تبقى الوحيدة التى يتوقف الزمن لأجلها فهى الأغلى فى حياة كل النجوم.

نستعرض فى السطور التالية لحظات خاصة بين أشهر أمهات نجوم الكرة المصرية مع أبنائهم بمناسبة "عيد الأم".

 

احمد عادل عبد المنعم مع والدته
احمد عادل عبد المنعم مع والدته

 

التوأم مع ست الحبايب
التوأم مع ست الحبايب

 

الحضرى مع ست الحبايب
الحضرى مع ست الحبايب

 

الصقر مع ست الحبايب
الصقر مع ست الحبايب

 

باسم مرسى مع والدته
باسم مرسى مع والدته

 

جنش مع والدته
جنش مع والدته

 

حازم امام مع ست الحبايب
حازم امام مع ست الحبايب

 

حسنى عبد ربه مع ست الحبايب
حسنى عبد ربه مع ست الحبايب

 

حسين الشحات مع ست الحبايب
حسين الشحات مع ست الحبايب

 

رمضان صبحى مع ست الحبايب
رمضان صبحى مع ست الحبايب

 

صلاح مع ست الحبايب
صلاح مع ست الحبايب

 

عماد متعب وزوجته مع ست الحبايب
عماد متعب وزوجته مع ست الحبايب

 

محمد بركات مع والديه
محمد بركات مع والديه

 

محمد زيدان مع ست الحبايب
محمد زيدان مع ست الحبايب

 

والدة افشه
والدة افشه

 

والدة كهربا
والدة كهربا

 

والدة محمد عبد الوهاب
والدة محمد عبد الوهاب

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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