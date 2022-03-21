شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. مشاهير الكرة يرفعون شعار "الست دى أمى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أعظم المنح والهدايا التى يحصل عليها أي شخص هى أم ترعاه وتهتم به، منذ طفولته إلى أن يصبح رجلا ناضجا، ورغم أن أغلب نجوم كرة القدم نشأوا فى ظروف صعبة شهدت افتقادهم للعديد من الأمور، حتى الضرورية منها، فإنهم عوضوا ذلك بوجود أمهاتهم بجوارهم.

لاعب كرة القدم أو نجم كرة القدم شأنه كشأن غيره ممن رعته أمه وتفقدت أحواله، قد تكون هى الحضن الدافئ الذى يأويه، تزوده بالمشاعر الخاصة التى تمنحه القوة والسكينة، وقد تعارضه فى قراراته، وتؤيده فى أخرى.

تزخر الملاعب المصرية بنجوم تتهافت عليهم الملايين حباً فى أخلاقهم ومهاراتهم وإبداعاتهم فى المستطيل الأخضر، وتبقى هناك واحدة فقط تحمل همهم وتضحى لأجلهم وينسب لها الفضل فى وصولهم لهذه المكانة، الأم التى ربت وسهرت وضحت ورفعت يدها للمولى عز وجل داعية أن يمنح ابنها ما حرم منه الآخرون، لذا تبقى الوحيدة التى يتوقف الزمن لأجلها فهى الأغلى فى حياة كل النجوم.

نستعرض فى السطور التالية لحظات خاصة بين أشهر أمهات نجوم الكرة المصرية مع أبنائهم بمناسبة "عيد الأم".



احمد عادل عبد المنعم مع والدته



التوأم مع ست الحبايب



الحضرى مع ست الحبايب



الصقر مع ست الحبايب



باسم مرسى مع والدته



جنش مع والدته



حازم امام مع ست الحبايب



حسنى عبد ربه مع ست الحبايب



حسين الشحات مع ست الحبايب



رمضان صبحى مع ست الحبايب



صلاح مع ست الحبايب



عماد متعب وزوجته مع ست الحبايب



محمد بركات مع والديه



محمد زيدان مع ست الحبايب



والدة افشه



والدة كهربا