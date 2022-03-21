شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يوجه رسالة مؤثرة لوالدته فى عيد الأم: "عيدك فى الجنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الصقر أحمد حسن، نجم منتخب مصر لكرة القدم السابق، بعيد الأم، ووجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة عبر إنستجرام، قال فيها، "كل سنة وأنتى طيبة يا أمي، عيدك فى الجنة، رحلتى عن الدنيا ولكن لم ترحلى عنى ومازلت أعيش فى خيرك وبركة دعاكي ليا ربنا يرحمك ويجعل مثواكي الفردوس الأعلى من الجنة، كل سنة وكل أمهاتنا طيببن بخير".



أحمد حسن ووالدته الراحلة



أحمد حسن ووالدته

ومن جهة أخرى، احتفل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بوالدته عبر حسابه لشخصي على إنستجرام، بمناسبة عيد الأم، ونشر السولية صورة جمعته بوالدته وعلق قائلاً: "كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل ربنا يخليكي لينا يا رب".