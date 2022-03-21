شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة و20 فريقا فى البطولة الأفريقية لناشئي الجولف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات الجولف تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر بملاعب الجولف خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الجارى.

يشارك فى البطولة التى كانت مؤجلة منذ مارس 2020 بسبب فيروس كورونا 12 دولة أفريقية، هى جنوب أفريقيا والمغرب وموريشيوس وتونس وناميبيا وبتسوانا واوغندا وكينيا والجابون وزيمبابوي وزامبيا بالاضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويتنافس فى البطولة الأفريقية المؤهلة إلى بطولة العالم 20 فريقا، بواقع 12 من الناشئين و 8 فرق ناشئات، ويبدأ وصول الوفود المشاركة في البطولة اعتبارا من يوم الجمعه المقبل باستقبال بعثة المنتخب التونسي الشقيق ثم يتواصل وصول باقى الوفود فى اليوم التالى مباشرة.

وأنهى اتحاد الجولف برئاسة المهندس أيمن حسين كافة استعداداته للبطولة على الوجه الأكمل لتخرج فى افضل صورة مشرفة لمصر كما هو معتاد دائما .

وأسند مجلس إدارة الاتحاد الإدارة التحكيمية للبطولة إلى عضو المجلس ماهر وهيب واللجنة الطبية الى الدكتور عمرو صالح الذى قام بتجهيز كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للتوجيهات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية .

وتعد البطولة الافريقية للناشئين بمثابة بروفة عملية لإستضافة مصر للبطولة الأفريقية الأكبر والأقوى بطولة الرجال خلال شهر اكتوبر المقبل والتى اصر اتحاد الجولف على استضافتها وتنظيمها فى نفس العام مع بطولة الناشئين وعدم الاعتذار عن أى منهما رغم عرض الاتحاد الأفريقى ذلك وهو ما يحدث للمرة الأولى أن تقوم دولة افريقية باستضافة البطولتين معا فى عام واحد وذلك تماشيا مع سياسة مصر فى الجمهورية الجديدة بتدعيم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات بالاضافة الى المضى قدما فى تنشيط ودعم ملف السياحة الرياضية من خلال استضافة وتنظيم البطولات القارية والعالمية.

من جانب اخر كشف الاتحاد عن شعار البطولة الافريقية الذى قام بتصميمه احمد عيد وهو عبارة عن لاعب جولف وبجواره خريطة القارة السمراء .