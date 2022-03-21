مدرب جنوب أفريقيا عن استبعاد تاو: أتمنى أن يتدرب 6 أشهر بدون لعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

قرر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا استبعاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي من قائمة "البافانا بافانا"، لوديتي غينيا وفرنسا.

وكان هوجو بروس ضم في قائمة منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي وفخري لاكاي مهاجم نادي بيراميدز.

وتعرض تاو للإصابة بكدمة في الركبه في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وخرج على إثرها بين الشوطين، بعد أن سجل هدف الأحمر الأول.

وقال بروس في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز": "بيرسي تاو قد لا يكون جاهزًا لمباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تبدأ في يونيو، بسبب إصابته مرة آخرى".

وتابع: "تاو كان مصابًا في مبارياتنا بتصفيات كأس العالم، وهو مصاب مرة أخرى، قد تصبح مشكلة بعض الشيء، وأتمنى أن أمكنه التدريب لمدة 6 أشهر بدون لعب".

واختتم بروس تصريحاته قائلًأ: "لقد أصبت بالذعر قليلاً لأن هاتين المباراتين الودية مهمتان للغاية بالنسبة لي وللاعبين".