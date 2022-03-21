كيروش: نعلم التحدي الذي نواجهه.. ولنجعل "اللاشيء" ممكناً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني يعلم التحدي الذي يواجهه عند ملاقاة منتخب السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء مستحيل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب السنغال، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخذنا طريقًا طويلًا وشاقًا للوصول إلى هذه الفرصة التي نستحقها، نحن نعلم بالتأكيد التحدي الذي نواجهه هنا، لا يوجد مكان للآسف أو الغد".

وأضاف: "بالشجاعة والعمل الجماعي الذكي والفخر يمكننا التحليق ولا شيء مستحيل، بمجرد أن نضطر إلى القيام بذلك، فلنقم بذلك باستخدام الأسلوب الأنيق والشجاعة وجعل اللاشيء ممكناً".

واختتم كيروش: "نحن نعتمد عليكم ونثق بكم".