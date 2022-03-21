"حفل في برنابيو".. ردود أفعال الصحافة الإسبانية عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي برشلونة انتصاراً كاسحاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

جاءت هزيمة ريال مدريد على أرض ميدانه ووسط جماهيره، في ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أبرز ردود الصحافة الإسبانية عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة:

ماركا

حفل في برنابيو

أبرزت الصحيفة الإسبانية، الانتصار الكبير الذي حققه نادي برشلونة على ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن النادي الكتالوني أقام حفلاً في ملعب "برنابيو" معقل غريمه التقليدي، بقيادة تشافي المدير الفني للبارسا، الذي قدم مباراة هائلة، مما أدى إلى تحطيم فريق ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

انتصار تاريخي

احتفت الصحيفة الإسبانية، بالانتصار الساحق الذي حققه برشلونة على ريال مدريد، بأربعة أهداف نظيفة، بقيادة المدرب تشافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي أثبت أنه جاء لتدريب برشلونة لصنع حقبة جديدة للنادي الكتالوني.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الانتصار على ريال مدريد، جعل فريق المدرب تشافي قريباً من اقتناص المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا.

سبورت

مثل الأيام الخوالي

قالت الصحيفة الكتالونية، إن برشلونة عاد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لتحقيق انتصار مثل الأيام الخوالي، عندما اعتاد الفوز على ريال مدريد في السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي استطاع قيادة النادي الكتالوني في إنهاء سلسلة الهزيمة في الكلاسيكو في أخر 5 كلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إن نادي برشلونة عاش ليلة سحرية في ملعب "سانتياجو برنابيو".

آس

انتصار للمستقبل

اعتبرت الصحيفة الإسبانية، الانتصار الذي حققه نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في الليجا، هو انتصار للمستقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إن الانتصار الذي حققه فريق تشافي المدير الفني للبارسا، سيبقى في الذاكرة، بعد الانتصار في البرنابيو برباعية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سقوط ريال مدريد بهذا الشكل على ملعبه، يرسل رسالة إلى إدارة النادي بضرورة إبرام العديد من التعاقدات في الصيف المقبل.