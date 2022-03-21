الامارات | تشافي يتحدث عن مجد شخصي مع برشلونة.. «الفوز على ريال مدريد سيغير الحاضر والمستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يتحدث عن مجد شخصي مع برشلونة.. «الفوز على ريال مدريد سيغير الحاضر والمستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعرب مدرب برشلونة واسطورته تشافي هرنانديس عن سعادته، بالفوز الساحق على غريمه التقليدي وهو الاول له في الدوري المحلي بعد خمس هزائم تواليا.

وقال تشافي الذي استلم مهمة الاشراف على الفريق في نوفمبر الماضي خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه اثر النتائج السيئة في مطلع الموسم «نحن سعداء جدا كأي مناصر لبرشلونة. هذه الخسارة تستطيع تغيير دينامية الحاضر والمستقبل. لقد اظهرنا شخصية وكبرياء كبيرين خلال المباراة ونجحنا في الاستحواذ على الكرة».

وتابع «ضغطنا بشكل رائع وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل وكنا نستحق تسجيل المزيد من الاهداف».

وأوضح «يجب ان نستمتع بهذا اليوم لأن انصار برشلونة لم يعيشوا هذا الشعور من فترة طويلة لا سيما في مباريات الكلاسيكو. الفوز في سانتياغو برنابيو مع تقديم عرض رائع امر صعب ولا يحدث كل يوم».

وختم «لا أبحث عن المجد الشخصي، اريد المجد للاعبين وللعائلة الكبيرة لبرشلونة على العموم. نحن على الطريق الصحيح».

ومع خمسة انتصارات متتالية، قلص برشلونة الفارق في الصدارة إلى 12 نقطة مع ريال مدريد، علماً انه يملك مباراة مؤجلة.

ويلتقي برشلونة في مباراته المقبلة يوم 3 أبريل مع ضيفه إشبيلية، وبحال فوزه سيرتقي الى الوصافة.

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