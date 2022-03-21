شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بن شرقى وأبو جبل مع الزمالك قبل تلميحات الأهلى بالتفاوض معهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح النادى الأهلي الباب أمام إمكانية التعاقد مع نجمي الغريم التقليدى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان نادي الزمالك قد أعلن فى وقت سابق عدم تجديد عقود عدة لاعبين، فى مقدمتهم الجناح المغربي أشرف بن شرقي والحارس الدولي محمد أبوجبل.

أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، سُئل عن إمكانية التعاقد مع أى من نجوم الزمالك الذين أعلن النادى الأبيض عدم تجديد عقودهم، وتحديدا بن شرقى وأبوجبل.

وقال توفيق فى تصريحات تليفزيونية، "نحترم جميع الأندية فى مصر وخارجها، كما نلتزم باللوائح والقوانين، ومن حق أى نادٍ التفاوض مع أى لاعب حر"، موضحا "أنهما لاعبان مميزان، لكن التعاقد مع أي لاعب جديد يكون وفقًا للاحتياجات الفنية، سننتظر نهاية الموسم، ولكل حادث حديث".

أشرف بن شرقى

بن شرقى صاحب الـ 27 عاماً تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

"ديبالا العرب"، كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود انضمامه للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 7 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 6 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 93 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 23 هدفًا أخر وتوج بأربعة بطولات، وهم: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.

محمد أبو جبل

محمد أبو جبل صاحب الـ 33 عاماً لعب لنادى إنبى فى الفترة بين 2008 حتى 2013، ثم انتقل لنادى الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، قبل أن ينضم إلى صفوف نادى سموحة فى موسم 2016/2017 على سبيل الإعارة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مطلع الموسم قبل الماضى.