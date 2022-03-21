شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبى المنتخب اليوم استعدادًا لمباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة طبية خاصة بكورونا على لاعبي المنتخب المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة، اليوم تباعًا، استعدادًا لمباراتي السنغال المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتكتمل اليوم، الاثنين، القوة الضاربة لمنتخب مصر بوصول الخماسي المحترف "محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومصطفي محمد ومحمود تريزيجيه" لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي السنغال يومى 25 و 29 مارس الجاري فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بالاتفاق مع الجهاز الطبي، وضع برنامج تأهيلي لمحمد صلاح بعدما اشتكي من آلام فى وجه قدم بعد مشاركته في مباراة فريقه ليفربول امام أرسنال بالدوري الانجليزى.