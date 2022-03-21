محافظ بورسعيد يهنئ جماهير وإدارة المصرى بالتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهانى لمشجعى وأعضاء وإدارة النادى المصرى بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لدور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية التاسعة عشرة عقب فوزه على فريق القطن بطل الكاميرون بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب واحتفظ بعده الفريق البورسعيدى بصدارة المجموعة الثالثة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالعطاء المخلص للاعبين وجهازهم الفنى والادارى والطبى والذى توج بالفوز الذى أسعد جموع مواطنى بورسعيد وأعلى شأن الكرة المصرية بالكونفدرالية الأفريقية الحالية.

وطالب المحافظ مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبيه بمواصلة الجهد ومضاعفة العطاء لبلوغ الدور قبل النهائى للبطولة بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى استمرار دعم لمجلس الإدارة لدفع الفريق لتحقيق النتائج المأمولة من جانب جماهيره المخلصة بالمسابقات الأفريقية والمحلية.

وتأهل النادي المصري بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز الذى حققه على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتصدر المصري مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.