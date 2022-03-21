شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يفتح باب عروض الصيف بعد اقتراب رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح رامى ربيعة، مدافع الأهلي، الباب أمام عروض الرحيل عن النادى التى تلقاها الفترة الماضية، ورحّب اللاعب بالرحيل لأى نادٍ يُقدم له عرضا مناسبا وجيدا ويشعر معه بأنه سيكون خطوة موفقة فى مشواره الكروي.

ويرى ربيعة أن استمراره في الأهلي بعد الموسم الجاري سيكون صعباً فى ظل توتر علاقته بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، حيث لا يعتمد عليه الأخير إلا في أضيق الحدود.

ويرغب ربيعة فى المشاركة بشكل مُنتظم، لذا بدأ يفكر فى مسألة الرحيل مع نهاية الموسم الجارى، وإن كان ذلك سيتحدد وفقاً للعروض التى ستأتى له وكذلك موقف إدارة النادي من رحيله.

على صعيد متصل، يعكف عبد الرحمن سعيد، أخصائى التغذية بالنادى الاهلى، على وضع برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق خلال فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون خلال فترة توقف الدورى.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للأهلى بقيادة موسيمانى سعيًا للحفاظ على الأوزان المثالية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي يومي 25 و 29 مارس الجارى، ضمن المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ومنح الجهاز الفني للنادى الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف ، واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى المونديال، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.