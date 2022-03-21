شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصحح أخطاء لاعبى الزمالك فى مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تكليف معاونيه بجمع الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الفريق خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى والعمل على تصحيحها.

وكلف فيريرا معاونيه بجمع الأخطاء التى ارتكبت فى المباراة، من حيث التمركز الخطأ وعدم تنفيذ بعض التعليمات الفنية وغيرها من الأخطاء، حتى يتمكن المدرب من معالجتها مع العودة للتدريبات مساء اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد بعد العودة من أنجولا.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

بهذه النتيجة يحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.