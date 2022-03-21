شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى فى صدارة مجموعته بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل النادي المصري بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز الذى حققه على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتصدر المصري مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.



المصري

ويستعد النادي المصري لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 3 أبريل المقبل، خلال اللقاء الذي سيقام بمدينة لومومباشي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي ستحسم صدارة المجموعة، حيث يكفي النادي المصري التعادل من أجل الحفاظ على الصدارة.

من جانبه، أعرب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز في مباراة القطن الكاميروني، خاصة مع اقتران الفوز بتقديم اللاعبين لمستوى طيب ومتميز، نجحوا من خلاله في فرض سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء، مؤكدًا أنه عمد إلى تهدئة اللاعبين خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء، وذلك من أجل رفع الضغوطات الكبيرة عن اللاعبين والتي قد تسبب نوعًا ما في إهدار اللاعبين لفرص سهلة.

وأشار الشعباني إلى أن الفريق ورغم ضمانه للصعود بنسبة كبيرة إلا أنه سيسعى وبكل قوة للعمل على ضمان تصدر المجموعة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي بمعقله بمدينة لومومباشي.