شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفى بوالدته فى عيد الأم: "كل سنة وأنتِ طيبة يا ست الكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بوالدته عبر حسابه لشخصي على إنستجرام، بمناسبة عيد الأم، ونشر السولية صورة جمعته بوالدته وعلق قائلاً: "كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل ربنا يخليكي لينا يا رب".



عمرو السولية

واعتلى عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش قبل مواجهتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ويعد عمرو السولية أكثر لاعب مشاركة مع منتخب مصر في عهد كيروش، حيث خاض 16 مباراة من أصل 18 لقاء قاد فيه كيروش منتخب مصر منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب حسام البدرى.

وشارك 39 لاعبا مع كيروش خلال 18 مباراة فقط قادها حتى الآن، جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.