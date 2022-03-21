شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم الكاميرون بركلات الترجيح ويتوج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 مارس 1986 توج المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على حساب الكاميرون، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ الفراعنة، وفازت مصر باللقب على حساب أسود الكاميرون بركلات الترجيح 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى باستاد القاهرة الدولى ، ليرفع مصطفى عبده قائد المنتخب الوطنى كأس البطولة.

وشارك المنتخب الوطنى فى المباراة بتشكيل أساسى ضم كلا من:

حراسة المرمى: ثابت البطل - على شحاتة- حمادة صدقى - محمد عمر – ربيع ياسين – أشرف قاسم - مصطفى عبده – طاهر أبو زيد – مجدى عبد الغنى - محمود الخطيب – جمال عبد الحميد.

شارك فى البطولة مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق والجزائر والمغرب والكاميرون وزامبيا ، المجموعة الأولى ضمت مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق، وقد صعد منها مصر وكوت ديفوار ، أما المجموعة الثانية فضمت الجزائر والمغرب والكاميرون وزامبيا، وصعد منها الكاميرون والمغرب.

في نصف النهائى، تقابل الكاميرون ضد كوت ديفوار وفاز الأسود بهدف روجيه ميلا، في المباراة الثانية فاز مصر على المغرب بهدف طاهر أبو زيد.

فاز كوت ديفوار بالمركز الثالث بعد الانتصار على المغرب بنتيجة 3-2، في النهائي فاز منتخب مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

توج بلقب هداف البطولة الكاميروني المتألق روجيه ميلا، ودخل في البطولة 31 هدفًا بمعدل 1.9 هدف في المباراة.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.