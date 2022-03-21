شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطمئن على حالة المصابين فى جلسة مع طبيب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي، جلسة مع الدكتور مجدى باز طبيب الفريق على هامش مران أمس الذى استأنف على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق فى الآونة الأخيرة.

وحرص المدير الفني على الاستفسار من رئيس الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق ومدي استجابتهم للبرامج التأهيلية التى يخضعون لها ومدة غيابهم عن صفوف الدراويش.

ويفتقد الفريق فى الوقت الحالي لجهود محمود عبد العاطي دونجا الذى يعانى من مزق في العضلة الضامة ومحمد بن خماسة بعد تعرضه لشد فى العضلة الضامة، بالإضافة إلى محمد الشامي لإصابته بإجهاد فى العضلة الخلفية.

بينما انتظم فى تدريبات الدراويش بعد تماثلهم للشفاء كل من عصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدى.