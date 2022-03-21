شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يهنئ منتخب 2006 ببطولة شمال أفريقيا.. ويؤكد: أمل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، منتخب 2006 بقيادة محمد وهبه بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا، والفوز فى جميع المباريات التي خاضها الفراعنة وآخرها الفوز على الجزائر البلد المضيف للبطولة.

وأكد جمال علام والذى كان متواجدًا فى الجزائر لحضور اجتماعات شمال أفريقيا، أن منتخب 2006 يضم العديد من الوجوه المميزة وجهازا فنيا كفئا، والدليل الفوز على منتخبات المغرب وتونس وليبيا والجزائر.

وأضاف رئيس الجبلاية أن منتخب 2006 أمل للكرة المصرية ونفس الآمر لمنتخب 2003 والمنتخبين يمتلكان لاعبين مميزين سيكونوا إضافة للمنتخب الأول بعد فترة، وهذا هو الهدف الرئيسي من المنتخبات.

وحقق منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيرة الليبي بنتيجة 4-0 فى ، وأحرز الأهداف كل من محسن محروس في الدقيقة 29 و إبراهيم عبد الكريم تمكن من أحراز هدفين في الدقائق 37، 39 واختتم اللاعب محمد عبد العظيم رباعية الفراعنة في الدقيقة 62 ، كما فاز على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت الإثنين الماضى ، وعلى المغرب بهدف ثم الجزائر بنفس النتيجة.