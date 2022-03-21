شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف "هدف الأهلي والزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد عاطف، مهاجم فريق فيوتشر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد أحمد عاطف فى 21 مارس عام 1998، وبدأ مسيرته الكروية فى أندية وادى دجلة.

وخطف أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الأنظار بعد تألقه منذ بداية الموسم الجاري مع فريقه، خاصة فى المواجهات الكبرى التي جمعت فيوتشر بقطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تألق أحمد عاطف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك بالدوري وأحرز هدفاً في الشباك البيضاء، وحظي بإشادة كبيرة على الرغم من خسارة فريقه في تلك المباراة بنتيجة 3/2.

بدأ أحمد عاطف مسيرته بالدوري المصري في نادى وادي دجلة ليخطف الأنظار بعد تألقه مع الغزلان، حيث شارك عاطف في 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وحالت أزمة إيقاف القيد دون انضمام أحمد عاطف إلى نادي الزمالك في بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تردد مسؤولي القلعة البيضاء في إتمام الصفقة، لينتقل عاطف إلى فيوتشر ويرد على المشككين في قدراته الفنية.

ومع فريق فيوتشر تألق أحمد عاطف تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، وشارك في 4 مباريات سجل خلالهم هدفاً وصنع أخر بالدوري العام، وأصبح ضمن المرشحين لدخول قائمة المنتخب الوطني استعداداً لمباراتي السنغال في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.