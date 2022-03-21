شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يطالب الجهاز الطبى لفاركو بتجهيز المصابين قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لنادى فاركو ، الجهاز الطبي لفريقه باستغلال فترة توقف الدوري الحالية لتجهيز اللاعبين المصابين استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة المصابين فى فاركو كلاً من على بهيج وزياد طلبة ويعانى الثنائى من إصابات عضلية، فيما أجرى الثنائى عمرو جمال وسيف تيرى جراحة الرباط الصليبى.

ويستأنف فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا تدريباته اليوم الاثنين على ملعبه بعدما حصل اللاعبين على راحة لمدة 72 ساعة بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي أقيمت الخميس الماضى على الإسكندرية.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 12 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستغل نونو ألميدا الفترة الحالية بالتدريبات الشاقة والمباريات الودية سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية

ويخوض منتخب مصر مواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري ضمن المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢.