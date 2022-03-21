شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال .. ماذا قدم الفراعنة أمام أسود التيرانجا فى 14 مواجهة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين مصيريتين أمام نظيره السنغال فى الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يستضيف الفراعنة أسواد التيرانجا في الخامس والعشرين من مارس الجاري باستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بالسنغال يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت مباريات مصر والسنغال كالتالي:

7 مارس 1986 بكأس الأمم الأفريقية : مصر 0-1 السنغال

2 أغسطس 1987 بدورة الألعاب الأفريقية: مصر 1-0 السنغال

25 يناير 1997 بتصفيات أمم أفريقيا: السنغال 0-0 مصر

13 يوليو 1997 تصفيات أمم أفريقيا: مصر 2-0 السنغال

28 يناير 2000 ببطولة أمم أفريقيا: مصر 1-0 السنغال

9 يوليو 2000 تصفيات كأس العالم: السنغال 0-0 مصر

6 مايو 2001 تصفيات كأس العالم: مصر 1-0 السنغال

20 يناير 2002 أمم أفريقيا: مصر 0-1 السنغال

10 أكتوبر 2003 "مباراة ودية": مصر 1-0 السنغال

29 ديسمبر 2005 "مباراة ودية": مصر 4-2 السنغال

7 فبراير 2006 أمم أفريقيا: مصر 2-1 السنغال

5 سبتمبر 2014 تصفيات أمم أفريقيا: السنغال 2-0 مصر

15 نوفمبر 2014 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا: مصر 0ـ1 السنغال

6 فبراير 2022 في نهائي أمم أفريقيا: فازت السنغال بركلات الجزاء بنتيجة 4/2 بعد التعادل سلبياً