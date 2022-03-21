شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال .. ماذا قدم الفراعنة أمام أسود التيرانجا فى 14 مواجهة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت مباريات مصر والسنغال كالتالي:
7 مارس 1986 بكأس الأمم الأفريقية : مصر 0-1 السنغال
2 أغسطس 1987 بدورة الألعاب الأفريقية: مصر 1-0 السنغال
25 يناير 1997 بتصفيات أمم أفريقيا: السنغال 0-0 مصر
13 يوليو 1997 تصفيات أمم أفريقيا: مصر 2-0 السنغال
28 يناير 2000 ببطولة أمم أفريقيا: مصر 1-0 السنغال
9 يوليو 2000 تصفيات كأس العالم: السنغال 0-0 مصر
6 مايو 2001 تصفيات كأس العالم: مصر 1-0 السنغال
20 يناير 2002 أمم أفريقيا: مصر 0-1 السنغال
10 أكتوبر 2003 "مباراة ودية": مصر 1-0 السنغال
29 ديسمبر 2005 "مباراة ودية": مصر 4-2 السنغال
7 فبراير 2006 أمم أفريقيا: مصر 2-1 السنغال
5 سبتمبر 2014 تصفيات أمم أفريقيا: السنغال 2-0 مصر
15 نوفمبر 2014 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا: مصر 0ـ1 السنغال
6 فبراير 2022 في نهائي أمم أفريقيا: فازت السنغال بركلات الجزاء بنتيجة 4/2 بعد التعادل سلبياً