شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفشة نجم الأهلى العائد لصفوف المنتخب باقتناع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، فى إقناع كيروش لاستعادة مكانه فى صفوف المنتخب بعد فترة غياب وسط مطالبات جماهيرية بأحقية اللاعب فى التواجد بصفوف الفراعنة.

أفشة لاعب يمتلك خبرات قوية وعنصر الضغط لإحراز الأهداف المؤثرة والتى يستفيد منها الفراعنة لتحقيق حلم الصعود للمونديال.

وسيطرت حالة من الطمأنينة لدى الجماهير التى تثق فى إمكانيات أفشة بعد ضمه للقائمة التى أعلنها كيروش، بعد استبعاده من بطولتي كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية، التى خاضها الفراعنة وحصلوا فيها على المركز الثاني بالكاميرون.

خاض أفشة مع الأهلى حتى الآن 19 مباراة، نجح فى تسجيل 6 أهداف وصناعة خمسة بمعدل دقائق مشاركة وصل 1491 دقيقة، مسجلا 4 أهداف بالدوري المصري، وهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أفشة فى الصور التالية :