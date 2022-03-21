شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم عدد جولات الدوري الإسباني 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اشتعل السباق من جديد على لقب الدوري الإسباني 2022، بعد الفوز الذي حققه برشلونة على الغريم التقليدي ريال مدريد.



الموسم الحالي من الدوري الإسباني اقترب من الانتهاء، ولا تتبقى إلا أسابيع قليلة، لكن الصراع على اللقب احتدم بين المتصدر ريال مدريد، ووصيفه إشبيلية، بالإضافة إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد القادمين من بعيد.

ويتصدر ريال المسابقة برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، أما برشلونة فلديه 54 نقطة من 28 مباراة، محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب.

يأتي ذلك بعد الفوز الذي حققه برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-0، مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بمباراة الدور الأول على برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو.

وفي الأسطر التالية، نستعرض عدد جولات الدوري الإسباني 2022، ومباريات فريق ريال مدريد المتبقية.

عدد جولات الدوري الإسباني 2022 هو 38 جولة، لُعبت منها حتى الآن 29 جولة فقط.

يشارك في الدوري الإسباني 20 فريقًا، حيث يصعد البطل والوصيف وثالث ورابع الترتيب لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما يتأهل الخامس لمجموعات الدوري الأوروبي، والسادس للدور الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي.

تحليل الكلاسيكو.. خليفة راموس ينهي عقدة برشلونة ضد ريال مدريد

ويهبط ثلاثي المؤخرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتم تحديد موعد مباريات الدوري الإسباني 2022 حتى نهايتها.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطة أمام ليفربول الذي خاض نفس عدد المباريات.

وسيلتقي الفريقان في قمة نارية الشهر المقبل، قد تحسم بشكل كبير هوية بطل البريميرليج.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الدور الأول 2-2 على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول.

وفي الأسطر التالية، نستعرض عدد جولات الدوري الإنجليزي 2022، ومباريات فريق ليفربول المتبقية.

عدد جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 هو 38 جولة، لُعبت منها حتى الآن 29 جولة فقط.

يشارك في الدوري الإنجليزي 20 فريقًا، حيث يصعد البطل والوصيف وثالث ورابع الترتيب لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما يتأهل الخامس لمجموعات الدوري الأوروبي، والسادس للدور الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويهبط ثلاثي المؤخرة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

مواعيد المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022

وتم تحديد موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2022 حتى نهايتها.