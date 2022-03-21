شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق يرحب بالعودة للزمالك بعد طلب فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد توفيق، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالعودة للزمالك بعدما تواصل معه مسئولو الأبيض تمهيدًا لتقديم عرض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد توفيق أنه مستعد للعودة للزمالك، خاصة فى ظل انتهاء عقده مع الفريق السماوى ولم يتم مناقشته فى ملف التجديد، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجانًا.

وكان مسئولو الزمالك تواصلوا مع أحمد توفيق بعدما استفسر البرتغالى فيريرا عنه، لاسيما أنه كان ضمن الجيل الذى قام بتدريبه فى الولاية الأولى.

فى الوقت ذاته، اقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناءً على رؤية لجنة الكرة، فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.