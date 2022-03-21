شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُخمد "فتنة" دكة الأهلي قبل موقعة الحسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى على عقد جلسة مع لاعبيه الذين لا يشاركون بصفة مستمرة عقب عودة الفريق للتدريبات، لشرح أسباب غيابهم عن المشاركة مع الفريق، وعلى رأسهم حسام حسن ومحمد محمود وميكيسونى ومحمود وحيد.

ويرغب موسيمانى فى التأكيد لهؤلاء اللاعبين أن عدم مشاركتهم لا تُقلل من كفاءتهم أو قناعته بإمكانياتهم، وإنما بسبب ضغط المباريات الذى يعانى منه الأهلى بصفة مستمرة خلال الفترات السابقة، وكذلك بسبب رغبة الجهاز الفني فى الحفاظ على ثبات التشكيل للاستفادة من جاهزية القوام الأساسى في حسم المباريات الأخيرة التي تحدد موقف الأهلى في دوري الابطال الأفريقى أو الدوري المحلى.

ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى 7 نقاط فى سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للنادى الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف ، واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق27 من الشهر الجارى.