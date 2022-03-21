مفاجأة حول اهتمام سان جيرمان بالنجم المصري محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف موقع le10sport المهتم بأخبار الانتقالات وبأخبار باريس سان جيرمان خصيصا، إن صلاح يأتي ضمن قائمة من 10 لاعبين لتعويض مبابي، ولكنه ليس ضمن الثنائي المفضل للنادي الفرنسي.



ويضع مسؤولو باريس سان جيرمان، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، ضمن قائمتهم لتعويض نجمهم الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، كيليان مبابي، بحسب تقرير فرنسي.

ويفضل مسؤولو باريس سان جيرمان، إرلينج هالاند مهاجم دورتموند، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ. باريس ربما بحسب التقرير يفضل هالاند بسبب عامل العمر، ولكنه سيواجه منافسة شديدة مع ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أما بقية المرشحين، فهم باولو ديبالا الذي سينتهي تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم، وعثمان ديمبيلي المتوقع رحيله عن برشلونة أيضا بنهاية الموسم.

وبحسب التقرير، فإن بقية المرشحين يتضمنون محمد صلاح، وروميلو لوكاكو، وماركوس راشفورد.

وبنهاية التقرير، أوضح الموقع أن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو "الحزين من إخفاقات مانشستر يونايتد" يظل أمرا مطروحا، في وجود خيارات أقل نجومية مثل أنتوني لاعب أياكس ومويس كين لاعب إيفرتون المعار إلى يوفنتوس والذي ارتدى قميص نادي العاصمة الفرنسية من قبل.

وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني بأن صلاح هو الخطة البديلة لمسؤولي برشلونة حال عدم التعاقد مع النرويجي هالاند.

وتقول آس بأن برشلونة وجد ترحابا مبدئيا من ممثلي صلاح حين تم عرض فكرة الانتقال إلى برشلونة.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.