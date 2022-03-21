تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 21 مارس/ آذار 2022 بعض المباريات المهمة في المسابقات العربية قبل فترة التوقف الدولي المقبلة للمنتخبات.



ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهات مثيرة في تصفيات كأس العالم 2022 في كل قارات العالم، سيتحدد على أثرها أغلب المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

يلتقي فريق شباب أطلس خنيفرة مع نظيره الاتحاد الرياضي التوركي (الإثنين) في ربع نهائي بطولة كأس العرش المغربي، حيث تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة.

يواجه فريق البديع نظيره الحد في المرحلة الخامسة من كأس الاتحاد البحريني، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:20 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة البحرين.

يخوض فريق الرفاع مواجهة مهمة في المرحلة الخامسة من كأس الاتحاد البحريني أمام الاتحاد، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:20 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة البحرين.