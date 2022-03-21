شارل لوكلير يفتتح موسم فورمولا 1 بالتتويج بسباق البحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح شارل لوكلير، سائق فيراري، الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بالتتويج بسباق جائزة البحرين الكبرى، أول سباقات الموسم الجديد.



وكان لوكلير قد بدأ السباق في مركز أول المنطلقين، وذلك بعد تفوقه في السباقات التجريبية التي سبقت السباق الرئيسي.

ونجح لوكلير في الحفاظ على مركزه حتى النهاية، ليفوز بأول سباق في الموسم الجديد من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.

وحقق فريق فيراري انتصارا استثنائيا، فبالإضافة لتتويج لوكلير، نجح كارلوس ساينز، سائق الفريق الآخر، في الحصول على المركز الثاني.

وواجه السائق القادم من موناكو مواجهة قوية من الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول، بطل العالم في النسخة الماضية، لكنه حسمها لصالحه.

واضطر فرستابن لمغادرة السباق في الجولات الأخيرة منه، بسبب أعطال فنية، ليفشل في أول سباق بعد تتويجه بلقب الموسم الماضي.

في المقابل، عاد البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، من بعيد، لينجح في الحصول على المركز الثالث، بعدما كان متأخرا في الجولات الأخيرة.

ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق البحرين

شارل لوكلير - فيراري - 26 نقطة

كارلوس ساينز - فيراري - 18 نقطة

لويس هاميلتون - مرسيدس - 15 نقطة

جورج روسيل - مرسيدس - 12 نقطة

كيفن مانجوسين - هاس - 10 نقاط

ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق البحرين

فيراري - 44 نقطة

مرسيدس - 27 نقطة

هاس - 10 نقاط

ألفا روميو - 9 نقاط

رينو - 8 نقاط