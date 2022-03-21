شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية لثنائي فيوتشر بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة على ماهر جلسات تحفيزية مع ثنائي الفريق ناصر ماهر وأحمد رفعت، لمواصلة التألق الفترة المقبلة، بعد استبعادهما من قائمة الاختيارات الفنية للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني فى مواجهتي السنغال بالدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

كما حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، على دعم الثنائى مؤكداً على أهمية مواصلة التألق الفترة المقبلة للتواجد مع المنتخب الوطني.

وضم كيروش عمر كمال ظهير أيمن نادي فيوتشر إلى قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهتي السنغال في الدور الفاصل، حيث يلتقي الفراعنة يوم الجمعة المقبلة مع أسود التيرانجا في مباراة الذهاب.

وعاد فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، ويستعد فيوتشر لمواجهة منتخب السويس السبت 26 مارس الجاري بمنافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.