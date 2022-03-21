شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد شباب الزمالك من حساباته ويعتمد على الأساسيين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقترح الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب خلال مواجهات الفريق الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر، بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية من دور المجموعات، حيث يتمسك المدير الفني بالاعتماد على الأساسيين بالفريق حتى لا يتسبب فى ضياع أمل التتويج بلقب الدورى والكأس.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قرر إيقاف مستحقات لاعبى الزمالك إلى نهاية الموسم والاعتماد على الناشئين، بعد خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف دون مقابل، وكتب مرتضى منصور، حينها، عبر صفحته على فيس بوك، "إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري".

وكان من المنتظر أن تكون أول مباراة للزمالك يخوضها باللاعبين الناشئين أمام بيراميدز فى مسابقة الدورى، والمقرر لها الأربعاء 6 أبريل المقبل على ملعب الدفاع الجوى، حيث لن يتمكن الزمالك من خوض مواجهاته الأفريقية المقبلة بالناشئين نظرًا لالتزامه باللاعبين المقيدين بالقائمة فقط.

ويشهد تدريب الزمالك تحت قيادة فيريرا استبعاد اللاعبين الشباب بالفريق من المشاركة في المران بشكل طبيعى، حيث يكتفى المدير الفني ببداية هؤلاء اللاعبين مرحلة الإحماء مع الدوليين وقبل انطلاق التدريب يتم تقسيم الفريق لمجموعات ليصبح اللاعبين الشباب في مجموعة واحدة يتولى الإشراف على تدريبها أحد مساعدي فيريرا، الأمر الذى يؤكد إن الخواجة البرتغالى ليس لديه نية الاعتماد على أحدهم في المرحلة المقبلة خاصة وإنه مقتنع بإمكانيات بعض اللاعبين بالفريق أمثال حمزة المثلوثى رغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت للاعب.