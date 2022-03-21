الأهلى مع التأمين والزمالك يواجه الاتصالات فى الجولة الثانية بدورى سوبر السلة

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثانية من ربع نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة، والذى يقام بنظام best of 5 على ملاعب الأندية والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.

وتقام المباريات أيام 19 و21و 25و 28 و 31 مارس الجارى، على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، وهى الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد وسبورتنج والاتصالات، وسموحة، ومصر للتأمين .

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين، والزمالك مع الاتصالات، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، والجزيرة مع سبورتنج.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز المصرية للاتصالات من تحقيق الفوز على ملعبه على نادي الزمالك بنتيجة 80-67، فيما نجح الأهلي في الفوز على ضيفه مصر للتأمين 84-49 ، و نجح فريق الجزيرة في الفوز على ملعبه بنتيجة 66-9 على حساب نادي سبورتنج، وفاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه سموحة بنتيجة 85-67.