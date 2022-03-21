شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز أحمد عاطف لمباراة منتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي لفريق فيواشر الزمن من أجل تجهيز أحمد عاطف مهاجم الفريق للعودة إلى التدريبات فى أقرب وقت، بعد إصابته في مباراة سموحة الماضية، والتي فاز بها فيوتشر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري العام، بكدمة فى الأنكل استلزمت برنامجا علاجيا لمدة أسبوع.
وعاد فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، ويستعد فيوتشر لمواجهة منتخب السويس السبت 26 مارس الجاري بمنافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالها فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12.