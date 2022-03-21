شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز أحمد عاطف لمباراة منتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي لفريق فيواشر الزمن من أجل تجهيز أحمد عاطف مهاجم الفريق للعودة إلى التدريبات فى أقرب وقت، بعد إصابته في مباراة سموحة الماضية، والتي فاز بها فيوتشر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري العام، بكدمة فى الأنكل استلزمت برنامجا علاجيا لمدة أسبوع.

وكان عاطف قد تألق فى المباريات الأخيرة وخطف الأنظار، ما دفع الأهلى والزمالك للدخول فى سباق ضمه من فيوتشر والذى يحق له شراءه من نادى دجلة، المعار منه إلى فيوتشر.